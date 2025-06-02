Танки сразу на нескольких направлениях подготовили к потенциальной встрече с дронами, оснастив элементами пассивной и активной защиты, «приправив» продвинутыми комплексами РЭБ.

Предприятие «Уралвагонзавод» передало действующим армейским подразделениям партию обновленных танков Т-80БВМ, подготовленных к потенциальной встрече с ударными дронами.

Отечественные ОБТ оборудовали дополнительными блоками «реактивной брони», актуальными версиями комплексов радиоэлектронного противодействия с установленными модулями расширенного диапазонного охвата, и интегрировали в конструкцию пассивные элементы для обезвреживания воздушных беспилотников. По задумке конструкторов, 3-ступенчатый подход позволит поднять планку живучести тяжелой боевой машины на несколько уровней вверх на современном театре боевых действий.





Как прокомментировали в пресс-службе российского концерна, опубликовав соответствующую запись в заводском ТГ-канале, благодаря совместной работе рабочих, инженеров и конструкторов, экипаж улучшенного Т-80 получил расширенный запас прочности своих боевых машин в условиях современного общевойскового боя.

Напомним, что Т-80БВМ является прямым предшественником основного боевого танка Т-80 российской армии и отличается от последнего своими глубоко улучшенными боевыми параметрами, а апгрейд коснулся огневой мощи, пассивной и активной защиты, подвижности и управляемости. Не стоит забывать, что ОБТ прекрасно приспособлен к оперированию в условиях суровой зимы, позволяя нормально функционировать газотурбинной силовой установке при отрицательной температуре до сорока градусов по Цельсию, развивая при этом высокую динамику и скорость, буквально перепрыгивая трудные участки.

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И как анонсировали представители отечественного ОПК, в 2025 году должно начаться плановое производство улучшенного мотора для Т-80, отличающегося повышенной производительностью.