Всего на выбор представлены три варианта: с коротким шасси, длиннобазным и версия с семиместной кабиной.

Представители группы ГАЗ проинформировали о старте продаж вездехода «Садко 9», относящегося к среднетоннажным грузовым автомобилям отечественного производства. Начальная цена самой упрощенной модификации начинается от 6,33 млн. рублей.

В сравнении с базовой моделью «Садко Next», девятая модель имеет большую грузоподъёмность и измененную конструкцию ходовой части, что позволило повысить тоннаж перевозимого груза на 2 единицы.

Специалисты ГАЗа представили модель с короткой базой с общей длиной в 6,4 метра. Показали заводчане и версии грузовых машин с длиной 7,15 метра, как и модификации с четырёхдверными кабинами, вмещающими шесть пассажиров плюс один водитель. Машина с самым коротким шасси имеет грузоподъемность примерно 5200 кг, длиннобазный вариант около 4900 кг. У обеих машин фиксированное расстояние от деталей днища до поверхности земли(клиренс) составляет 315 мм.





На вездеходах стоят колёса размерностью R22,5, а шасси располагает упрочненным задним мостом. Вся конструкция приводится в движение турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 169 л.с., дополнительно оснащенным предпусковым подогревателем. В качестве коробки передач используется 5-ступенчатая механика с раздаточной 2-ступенчатой коробкой и жестко подключаемым полным приводом.

Автомобиль в бортовой версии продаётся от 6,38 млн. рублей.