Североамериканскому государству грозят суровые проблемы на рынке облигаций, если администрация Белого дома будет затягивать вопрос с решением ситуации по стремительно набирающему обороты госдолгу. В скорых проблемах уверен руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон.
Так высокопоставленного банковского работника цитируют журналисты американского издания The Wall Street Journal, который заявил, что рынок облигаций Соединенных Штатов всё ещё неустойчив и удар по рынку может быть нанесен как через полгода, так и через шесть лет.
Напомним, что по состоянию на май 2025 года госдолг Штатов составил уже 36 трлн. долларов.
Даймон заявил, что первым дестабилизатором долговых рынков стала пандемия Covid-19,для купирования негативных последствий которой были активно вынуждены вмешаться федеральные чиновники, но их деятельность по итогу оказалась слишком чрезмерной.
Теперь таким же сильным фактором может стать тенденция в фискальной ситуации в Североамериканском государстве с его новым налоговым законодательством,которое так захотел Дональд Трамп.
Американский президент уверен, что если существенно снизить налоги для американцев и коммерческих организаций, то ситуация в экономике значительно улучшится. Но высокопоставленный финансист уверен, что подобные меры только способствуют ухудшению ситуации, обещая рост дефицита бюджета в течение ближайшего десятилетия до $2,7 трлн.