Как бы не пришлось Трампу снова включать на полную мощь печатный станок, чем так любил грешить беспощадно критикуемый сегодняшним американским президентом Джозеф Байден.

Североамериканскому государству грозят суровые проблемы на рынке облигаций, если администрация Белого дома будет затягивать вопрос с решением ситуации по стремительно набирающему обороты госдолгу. В скорых проблемах уверен руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон.

Так высокопоставленного банковского работника цитируют журналисты американского издания The Wall Street Journal, который заявил, что рынок облигаций Соединенных Штатов всё ещё неустойчив и удар по рынку может быть нанесен как через полгода, так и через шесть лет.

Напомним, что по состоянию на май 2025 года госдолг Штатов составил уже 36 трлн. долларов.

Даймон заявил, что первым дестабилизатором долговых рынков стала пандемия Covid-19,для купирования негативных последствий которой были активно вынуждены вмешаться федеральные чиновники, но их деятельность по итогу оказалась слишком чрезмерной.









Теперь таким же сильным фактором может стать тенденция в фискальной ситуации в Североамериканском государстве с его новым налоговым законодательством,которое так захотел Дональд Трамп.

Американский президент уверен, что если существенно снизить налоги для американцев и коммерческих организаций, то ситуация в экономике значительно улучшится. Но высокопоставленный финансист уверен, что подобные меры только способствуют ухудшению ситуации, обещая рост дефицита бюджета в течение ближайшего десятилетия до $2,7 трлн.