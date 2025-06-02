Хотя такая технология на практике выглядит броско, первыми додумались внедрить её отечественные авиаторы ещё в 1909 году.

На мероприятии California Capital Airshowбыл заснят воздушный трюк, выполненный пилотом американского истребителя.

Так военный лётчик, управляющий боевой машиной пятого поколения F-35B, смог заставить борт зависнуть в воздухе в 50-ти метрах от земной поверхности рядом с посетителями выставки. Причем истребитель не просто остановился на одном месте, а маневрировал из стороны в сторону по горизонтальной оси, демонстрируя поочередно боковые части планера.

Зрители видели выпущенное шасси с повернутым вниз соплом. Помимо этого из-под открытых фюзеляжных створок был виден вентилятор, как раз и создавший мощную подъемную силу.

Пробыв в неподвижном положении совсем немного, борт продвинулся с низкой скоростью вперед, постепенно набирая скорость. Как только между зрителями и планером расстояние увеличилось до 200 метров, двигатель самолёта прибавил оборотов, заставив истребитель улететь. Гости CCA 2025 начали аплодировать.









Просмотрел это видео и отечественный блогер Fighterbomber. Редактор одноименно ТГ-сообщества заявил, что военных пилотов ВКС России такими трюками не удивишь: ведь больше века назад в 1909 году самолёты вертикального влёта и посадки существовали* в Российской империи.

И по одной из версий американские авиационные инженеры позаимствовали технологию укороченного взлёта и посадки вертикально вниз у палубного истребителя СССР – Як-141.

* – речь идёт о самолёте «Луцкой-1», созданном инженером-конструктором Борисом Луцким. Помимо прямого отношения к классу воздушных аппаратов VTOL, данный борт был и первым в мире многомоторным планером.