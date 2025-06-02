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Madarator
Земля столкнулась с крупнейшим облаком солнечной плазмы
Выброс 31 мая является сильнейшим в 2025 году.

   Крупнейшее в 2025 году облако солнечной плазмы, появившееся в открытом космосе после мощной вспышки достигнуло земной атмосферы 1 июня. Такими сведениями располагают специалисты отечественной астрономической лаборатории при Институте солнечно-земной физики.

   Как пояснили ученые-астрономы, газовое облако с приблизилось к планете Земля в 16:00 по Москве в прошедшее воскресенье.

   Теоретические расчеты показали, что плазма двигалась с предельной скоростью до 1200 км в секунду.

   Исследования показали, что космическую дистанцию в 150 млн. километров между Землёй и Солнцем раскалённая плазма преодолела за 37 часов. За полчаса до подхода к Земле плазма столкнулась с группировками искусственных спутников по координатам Лагранжа L1.



   Отметим, что теперь самым крупным выбросом солнечной плазмы в 2025 году земные ученые признали выброс 31 мая, случившийся в ночь на минувшую субботу.

   Прокомментировал событие и глава лаборатории солнечной астрономии при РАН Сергей Богачев. Специалист уверен, что есть все шансы, что начнется большая серия мощных магнитных бурь.

   Напомним, что во время магнитных бурь существует высокий риск сбоя систем спутниковой и радиосвязи, как и проблема с частью высокоточного электронного оборудования. 

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#магнитные бури #выбросы плазмы на солнце #земля и солнце
Источник: xras.ru
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