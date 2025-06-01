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Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать

Особенно манящими звучат объявления на специализированных ресурсах, где за один килограмм казалось бы ничем не примечательных конденсаторов серии КМ-5 советской сборки столичные скупщики драгметаллов предлагают до 95 тыс. рублей.
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   Сначала для затравки мы узнаем, сколько может содержать золота и серебра обыкновенные для сегодняшнего времени цифровые девайсы, без которых трудно представить жизнь современного городского человека, да и сельского жителя, впрочем, тоже. Речь пойдет о ноутбуке, смартфоне и телевизоре. 

   Обычное содержание золота в современном мобильном компьютере, таком как ноутбук, включая ЦП, доходит до одного-двух грамм. Такие данные в журналистской беседе корреспондентам РИА Новости рассказал руководитель аналитического правления по ценным бумагам отечественной компании Альфа-банк.

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   Как пояснил Борис Красноженов, помимо ювелирной ценности, золото ценится в электронной промышленности за его отличные электропроводящие свойства и высокую стойкость к различным типам коррозии, как и прекрасным рабочим качествам в спайке и если так можно назвать, «ковке», позволяя заведомо легко формировать необходимые конструкции. Именно поэтому золото превосходно для получения миниатюрных электронных компонентов, подчеркнул специалист.


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   По заверениям Красноженова в сотовых телефонах золота в средних значениях содержится примерно в диапазоне от 0,3 до 0,35 грамма, а содержание серебра доходит до 0,01 грамма. Ещё больше золота, причем значительно, находится в различных микросхемах, задействованных внутри телевизора, где ключевую роль в объемах содержания драгоценного желтого металла играет размер экрана. Так в больших ТВ золота может быть до 8 грамм, а серебра до 20-ти.  

   Помимо золота и серебра, микросхемы вкупе с иными радиодеталями, часто состоят и из платины и палладия, необходимых для улучшения рабочих свойств набора таких электронных компонентов. Включение в состав дополнительного набора благородных металлов позволяют повысить электропроводящие свойства, надёжность контактов и пайки, как замедлить, так и вовсе остановить неизбежные окислительные процессы.

   Но чем больше содержится таких металлов в микросхемах, тем сложней процедура так называемого аффинажа. Поэтому при дальнейшей переработке электронных компонентов золото и серебро между собой разделают химическими реакциями. Для этого собранный сплав помещают в контейнер с серной кислотой с повышенной концентрацией и начинают разваривать. После серебро превращается в соединение сернокислой соли, а золото можно найти в выпавшем осадке.

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   Использовалось золото и в конструкции микросхем, сделанных в СССР. В таких электронных компонентах золото использовалось для распайки кристаллов. Что интересно, процент содержания золота в корпусе изделия зависел от года выпуска электронной схемы. Поэтому современные специалисты для изъятия золота из старых деталей используют готовые сведения со специальных сайтов, позволяющих узнать содержание драгметаллов в изделии. 

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   А теперь, когда мы выяснили, сколько содержат золота и серебра, впрочем, как и других драгметаллов современные устройства, чуть приоткроем завесу тайны над такой профессией, как скупка электронного лома в России, в особенности деталей эпохи СССР. Таким образом мы выясним, почему казалось бы старые изделия, найденные на заброшенном чердаке или в деревне у родственников, которые не работают уже несколько десятков лет, стоят так много для «прошловекового хлама».



   Не отдаляясь в сторону от темы сегодняшнего разговора слишком сильно, хочется заметить, что добыча драгметаллов и редкоземельных металлов из старых микросхем очень актуальна. Так произошло ввиду особых сложностей и стоимости добычи редкоземельных элементов из земных недр и последующей переработки. Перечислим эти этапы и не будем повторять ошибок американского президента Дональда Трампа, который, подписав с Украиной тот самый знаменитый договор о добыче подземных ресурсов украинского государства, выиграл джекпот. Что разумеется далеко не так.

   Сначала нужно установить «ореол» залегания интересующей руды на местности, после чего приступить к добыче материала открытым или закрытым способом. 

   Затем изъятую и перевезенную руду на специальных производствах измельчают и обогащают. Так руду дробят и перемалывают до состояния порошка, после используя процедуры флотации и двойной сепарации, в том числе гравитационной, получают повышенную концентрацию искомого вещества.

   На третьем этапе в дело вступает её величество химия. Вещество подвергают кислотному или щелочному воздействию, переводя редкоземельные соединения в растворы.

   Дальше благодаря ионному обмену или применяя метод экстракционной хроматографии, растворы РЗЭ разделяют на отдельные элементы.



   Но и это далеко не всё: на последнем этапе, используя химические операции по восстановлению, соли редкоземов наконец превращают в металлические порошки или пластины. 

   И вот чтобы этого избежать, подспудно понимая, какие расходы при этом происходят, некоторые компании или персоналии начинают заниматься такой профессией, как скупка старых плат или отдельных компонентов, что можно косвенно отнести к занятию по переработке электронных отходов. Именно поэтому скупщики драгоценного лома так активно покупают устаревшие и вышедшие из строя микросхемы и электронные компоненты, в том числе советского производства, чтобы переработать их и вернуть ценное сырье в оборот, естественно не забывая в ходе такой деятельности «про себя». Тем более как мы узнали выше, старые микросхемы не означают автоматически бесполезные, так как содержат в себе серебро, палладий, платину, золото и различные редкоземельные элементы. Потому что добыча таких металлов экономически выгодна и экологически обоснована, так как в последнем случае наносит гораздо менее серьёзный вред природе, в чем мы прекрасно убедились, изучив сколько этапов необходимо совершить, прежде чем получить металлы группы редкоземельных при их прямой добыче из земных недр. 

   А теперь узнаем, где обычно «прячется золото» в микросхемах и деталях. Так как этот благородный металл очень ковок и прекрасно плавится, он идеален для покрытий контактов и соединительных проводников. Поэтому достаточно высокое содержание золота при сравнении с другими отдельными компонентами в процессорах и микроконтроллерах, контактных площадках ОЗУ и флеш-памяти. транзисторах, резисторах (как раз последние и установлены в ваших бабушкиных приёмниках и усилительных блоках советской музыкальной аппаратуры).



   Серебро содержится в деталях пайки и внутренних проводах микросхем и части контактных площадок, в реле, переключателях, печатных платах.

   Палладий п платина присутствуют в качестве покрытий контактов, современных полупроводниках, сенсорах и конденсаторах. Платина более редкий гость, но и она присутствует в термопарах и высокоточных приборах.

   И теперь те самые редкоземельные металлы, такие как европий, празеодим и неодим, точно есть в изделиях советской радиоэлектроники, как и актуальных на 2025 год светящихся элементах, стабилизаторах и магнитах. В микросхемах такие редкоземы тавтологически редки, но детали советской аппаратуры их содержат. 


Источник: шематок


   И кратко освятим, как извлекаются драгметаллы и металлы редкоземельной группы из радиодеталей и электронных блоков. 

   Сначала начинается механическая обработка, подразумевающая извлечение деталей из корпуса крупногабаритных конструкций и последующее удаление керамики и неметаллических составляющих. После микросхемы измельчают и дробят. Далее вновь применяются химические операции и методом лужения и травления металлы отделяют от других соединений, применяя сильные кислоты, в том числе их смесь типа царской водки. Применяют и метод электролитического осаждения, как и последующую переплавку. 


   Вывод

   Хотя на поверхностный взгляд профессия скупщика драгметаллов со специализацией на покупке высокосодержащих такие металлы техники или микросхем кажется «неблагородной» – из-за якобы её бесполезности и излишней коммерческой направленности, на самом деле занимаясь такого рода деятельностью, предприниматели или коммерческие фирмы довольно полезны и выгодны для страны и общества. 


Конденсаторы КМ-5. Источник фото: detaltorg.ru


   Благодаря приобретению советских микросхем, которые ввиду отстающего характера от западных аналогичных образцов имеют более массивные размеры, соответственно содержат и больше золота и серебра, как и содержат в себе палладий и платину, скупщики самым серьёзным образом способствуют переработке электронных отходов, уменьшая экологическое разграбление планеты. 

   Поэтому советские микросхемы, несмотря на возраст, остаются и в 2025 году ценным ресурсом. Отметим такой факт, например на портале детальторг один килограмм конденсаторов серии КМ-5 может стоить около 95 тыс. рублей, где конечная цена зависит от состояния первых и года выпуска. 

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Теги

смартфоны ноутбуки золото серебро содержание драгметаллов в микросхемах
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