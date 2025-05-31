На чужбине за то что ты русский, такие льготы как класс отсутствуют.

Существенная часть специалистов, работающих в ИТ-сфере, решивших покинуть российское государство в 2022 году, передумали находиться на чужбине и вернулись. Не в последнюю очередь на решение снова жить в России сыграла льготная ипотека и льготное налогообложение для сотрудников, трудящихся в технологических коммерческих организациях. О том, как получилось вернуть ИТ-специалистов на родину рассказал в рамках чтения лекции руководитель Министерства финансов РФ.









Так Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета заявил, что отечественные чиновники приложили руки к возврату российских граждан, трудящихся на ниве информационных технологий. Решение о вводе льготного налогообложения ИТ-фирм и ипотека, предоставляемая на льготных основаниях, отлично в этом помогли, поделился успехами министр.

По данным, озвученным в апреле 2024 года, Россию покинуло 100 тыс. специалистов в сфере информационных технологий, которые на момент заявления Шадаева о выехавших из РФ представителей ИТ, не вернулись.