Телефон поддерживает функции ИИ и умеет улучшать качество связи, как и переводить иностранную речь в режиме реального времени. Старт продаж начнется 5 июня.

Tecno объявила глобальную премьеру своего нового телефона Tecno Pova Curve 5G, цена которого по сегодняшнему курсу рубля начинается от 16 000 рублей. Телефон отличается тонким корпусом и емкой АКБ.

Как рассказали представители китайской компании, новинка заняла нишу самого тонкого смартфона на планете Земля, имеющего изогнутый дисплей. В качестве аргументов инженеры организации и озвучили толщину корпуса, которая не больше 7,5 мм. Отметим, что более «толстый» iPhone 15 Pro имеет толщину в 8,25 мм. Известна и кривизна экрана телефона. Её значение 55 градусов. Объяснили в Tecno и зачем эта кривизна нужна. Дизайнеры, придумавшие согнуть экран, утверждают, что скручивание позволит пользователю почувствовать себя «в будущем». Да и повышенный уровень изгибов позволил получить высокое соотношение экрана к корпусу почти в 94%.

И хотя сложно поверить, что инженерам Tecno удастся вместить в корпус менее сантиметра что-то более емкое в отношении батареи, им это удалось. Аккумулятор изделия выдает 5500 мАч с функцией быстрой зарядки в 45 Вт, позволяющей заполнить шкалу заряда с нуля до половины за четверть часа, а обеспечить полный заряд удастся за 45 минут.

В телефоне есть и VoWiFi Dual Pass, улучшающая сигнал в реальном времени.

Благодаря встроенному ИИ телефон уменьшает внешний шум во время разговора и умеет переводить речь во время звонка.

В смартфоне используется ЦП Dimensity 7300 Ultimate с 8 ядрами на техпроцессе 4 нм. ОЗУ в телефоне представлена вариантами на 6 и 8 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. Оптический модуль состоит из камеры Sony IMX682 на 64 Мп и фронтального 13-Мп модуля.

Модель на 6/128 ГБ стоит 16 000 рублей, а модель на 8/128 ГБ — 17 000 руб. На выбор даются три цвета корпуса. Продажи устройства начнутся 5 июня.