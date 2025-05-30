Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Tecno представила тонкий смартфон Pova Curve 5G с аккумулятором на 5500 мАч
Телефон поддерживает функции ИИ и умеет улучшать качество связи, как и переводить иностранную речь в режиме реального времени. Старт продаж начнется 5 июня.

   Tecno объявила глобальную премьеру своего нового телефона Tecno Pova Curve 5G, цена которого по сегодняшнему курсу рубля начинается от 16 000 рублей. Телефон отличается тонким корпусом и емкой АКБ.

   Как рассказали представители китайской компании, новинка заняла нишу самого тонкого смартфона на планете Земля, имеющего изогнутый дисплей. В качестве аргументов инженеры организации и озвучили толщину корпуса, которая не больше 7,5 мм. Отметим, что более «толстый» iPhone 15 Pro имеет толщину в 8,25 мм. Известна и кривизна экрана телефона. Её значение 55 градусов. Объяснили в Tecno и зачем эта кривизна нужна. Дизайнеры, придумавшие согнуть экран, утверждают, что скручивание позволит пользователю почувствовать себя «в будущем». Да и повышенный уровень изгибов позволил получить высокое соотношение экрана к корпусу почти в 94%.

   И хотя сложно поверить, что инженерам Tecno удастся вместить в корпус менее сантиметра что-то более емкое в отношении батареи, им это удалось. Аккумулятор изделия выдает 5500 мАч с функцией быстрой зарядки в 45 Вт, позволяющей заполнить шкалу заряда с нуля до половины за четверть часа, а обеспечить полный заряд удастся за 45 минут.

   В телефоне есть и VoWiFi Dual Pass, улучшающая сигнал в реальном времени. 

   Благодаря встроенному ИИ телефон уменьшает внешний шум во время разговора и умеет переводить речь во время звонка.

   В смартфоне используется ЦП Dimensity 7300 Ultimate с 8 ядрами на техпроцессе 4 нм. ОЗУ в телефоне представлена вариантами на 6 и 8 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. Оптический модуль состоит из камеры Sony IMX682 на 64 Мп и фронтального 13-Мп модуля.  

    Модель на 6/128 ГБ стоит 16 000 рублей, а модель на 8/128 ГБ — 17 000 руб. На выбор даются три цвета корпуса. Продажи устройства начнутся 5 июня.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #tecno pova curve 5g #новые телефоны #тонкие телефоны #vowifi dual pass #недорогие телефоны
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский: Китай прекратил продажу Украине своих беспилотников Mavic, но продолжил поставки в РФ
6
В России планируют завершить строительство задуманной 130 лет назад железной дороги
1
NVIDIA представила режим высокой производительности в DLSS 4
4
На Snapdragon 8 Elite Leading Edition запустили Black Myth: Wukong с комфортным фреймрейтом
1
Под Севастополем нашли клад 1917 года из медных монет и редкой серебряной медали
1
Tecno представила Pova Curve 5G с AMOLED и процессором Dimensity 7300 Ultimate
+
Samsung реализовал долгожданную функцию будильника в One UI 8
+
В России стартовали продажи Renault Duster от 2,5 млн рублей
1
Anbernic представляет новую карманную игровую консоль RG Slide с дизайном PSP Go и Xperia Play
+
Сокет LGA 1954 для процессоров Intel Nova Lake сохранит совместимость с кулерами от LGA 1700/1851
4
Realme представила Neo7 Turbo с чипсетом Dimensity 9400e и аккумулятором на 7200 мАч
+
Windows Update из состава Windows научится обновлять сторонние приложения
+
Китайская игровая видеокарта Lisuan G100 по производительности будет равна GeForce RTX 4060
1
Компактный Vivo S30 Pro Mini с AMOLED-экраном, IP69 и батареей 6500 мАч выпустят 29 мая
+
«Урал» запустил в Челябинской области завод по производству грузовиков
+
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию военным противником
2
Sony представила компактную полнокадровую камеру FX2 в линейке Cinema Line
+
Патч KB5058499 для Windows 11 24H2 решает проблемы со стабильностью в играх
1
Сериал The Last of Us включает в себя вырезанную сцену из игры
+
Сотни индусов притворялись нейросетью Natasha и заработали полмиллиарда долларов
3

Популярные статьи

Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
116
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
18
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
32
Разбираемся, сколько придется отдать за оптимальный игровой компьютер на базе GeForce RTX 5060 Ti
1
Легендарные игры в руках маленьких людей - ремастеры Warhammer 40,000 и S.T.A.L.K.E.R.
6
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
29
Как Steam продает игры в 2025 году — изучаем тактику магазина
+
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
9
Почему Илон Маск ушёл из DOGE, и как бюрократы в США победили самого богатого человека на планете
5
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
11

Сейчас обсуждают

Андрей Трубников
21:02
Решил проблему с помощью встроенного в windows 11 24h2 средства «Центра обновления Windows» в Windows 11. Не понимаю. Религия что ли не позволяет сделать это другим пользователям?
Установка обновления KB5058411 для ОС Windows 11 вызывает массовые ошибки
Дмитрий Стрюк
21:00
Игры с торрентов, это все равно что жрать еду с помоек, одеваться и жить там же)
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
swr5
20:31
Для дырявой винды необходим дефендер, а с ним любая даже супер-пупер оптимизированная винда будет тормозить на консолях. Майкам необходима для консолей винда на Линуксе, вангую, что что-то такое они и...
Microsoft откладывает запуск портативной Xbox и займётся улучшением Windows 11 для геймеров
Дато Нижегородский
19:49
Чумба в стримеры решил ворваться?
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Фельдшер
19:34
"Вывод-ЦАП-первичен)))" А если нет колонок сколькичен?
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
linux4ever
19:26
Офигеть, целых 2 недели таблетки действовали. Или это весна кончается?
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Biggus Dickus
19:21
в Питере кондей нахер не нужен
Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры
Dimkovski
19:14
Ок. Таких домов наверное 0.0001% по стране.
Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры
Жора Петросян
19:14
---он не исправен\\\ или его нет. Вывод-ЦАП-первичен))) т.к.колонки-это выход в системе) Ну а это если ты имеешь в виду - иметь ли стабильный исходный сигнал, или кучу фичей для исправления иска...
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
Dark_Cloud
19:13
Так заброшенное оборудование ни при чем оборудование обходом дпи не чинится
В Госдуме назвали условия для восстановления привычной работы YouTube в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем