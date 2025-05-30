Пройдет ещё немного времени и «металл узловой линии Краммерса» будет внедрен в электронику и энергосистемы следующего поколения.

Ученые в кооперации во главе со специалистами из Университета Райса придумали материал с особыми электронными характеристиками. В будущем практическое внедрение открытия позволит улучшить производительность и энергоэффективность электроники, рассказывает сетевой портал Phys.org.

Новый материал получил название «металл узловой линии Краммерса», представляющий собой условный сплав на основе тантала и серы с «вживанием» микродоз индия. Рукотворная асимметрия кристаллов позволила получить новые физические эффекты. Улучшенные свойства, по мнению открывателей, помогут продвинуться дальше в создании модернизированных квантовых материалов, обладающих заранее заложенными свойствами. Всё это пригодится в электронике будущего.

Как прокомментировали собственные эксперименты ученые, проделанные манипуляции заставили электроны материала, имеющие различный спин, встречаться только в одном месте – узле Краммерса. Дальнейшие наблюдения показали, что у открытого соединения есть все признаки сверхпроводимости, позволяющего передавать электроток без потери энергии. Дальше лишь останется применить на практике стабильную структуру в энергосистемах и высокотехнологичных отраслях, таких, например, как компьютерная или другая мобильная электроника.





Примеры идеальных узловых линий Краммерса

Продвинуться в исследованиях существенно помогли актуальные методы наблюдения, в том числе задействование спектроскопии, позволившее проникнуть во внутренние процессы атомарной решетки. Дальше у ученых получилось стабилизировать динамику электронов, которые напрямую отвечают за проводимость. Всё это в комплексе убедило, что дальнейшие исследования материала не напрасны в его последующем практическом внедрении в образцы электроники и энергосистемы.

И как резюмировал Юйсян Гао, занимающий должность аспиранта, непосредственно принимающий участие в проекте, команда ученых стоит практически у порога большого открытия.