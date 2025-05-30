Бизнесмену всего 32 года и у него есть все шансы стать заметно богаче уже в самые ближайшие годы благодаря сильнейшему желанию официального Брюсселя максимально перевооружиться из-за страха перед РФ.

В Чехии самым богатым бизнесменом стал не владелец нефте- и газоперерабатывающих предприятий, не собственник высокотехнологичного стартапа-единорога* или обыкновенный финансист, а собственник предприятия по выпуску вооружений – предприниматель Михал Стрнад. Об этом рассказали в своей свежей публикации иностранные журналисты издания Idnes. В качестве доказательств зарубежные корреспонденты сослались на рейтинг репортёров Bloomberg – Billionaires Index.

В газете привели сведения, что чистые финансы 32-летнего жителя Чехии и по совместительству главного собственника коммерческой организации Czechoslovak Group равны 17,1 млрд. американских долларов.

В перепечатке Bloomberg содержатся сведения, что доходы владельца компании CSG за год выросли почти на 8 млрд. долларов, позволив Стрнаду стать самым богатейшим человеком не только Чехии, но и всей Восточной Европы, не считая российских миллиардеров.

В заметке особо подчеркивается, что заводчане CSG производят артиллерийские боеприпасы и боевые машины.

Назвали в новости и причины резкого роста акций фирмы, которые подскочили в цене за последние три месяца ровно в 3 раза. Так государства, входящие в ЕС, хотят усиленно перевооружиться.

И хотя молодой бизнесмен заслуживает отдельной похвалы за приумножение и без того значительного изначального богатства, досталось оно гражданину Чехии от своего родного отца Стрнада Ярослава, сделавшего состояние на приобретении старых советских боевых машин и иной военной техники. Купленное устаревшее вооружение затем напрямую продавалось на металлолом. Но случайно узнавший Стрнад-старший, что старая техника в качестве донора запчастей востребована в Африке, решил перепрофилировать свой бизнес на более актуальное направление в зарабатывании денег. И как мы видим, эта ставка сыграла.

* – компанией-единорогом называют стартап, рыночная капитализация которого превышает 1 млрд. долларов.