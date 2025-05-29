Последний раз доллар стоил так мало 13 мая 2023 года.

Отечественный ЦБ изменил официальный курс доллара в сторону уменьшения, выставив значение в 79 рублей за одну единицу американской национальной валюты, что случилось впервые с 13 мая. Но речь идёт не о дате двухнедельной давности, а о 13 мая 2023 года, когда доллар США стоил как раз те самые 79 рублей. Об этом информирует сетевой портал государственного регулятора.

Так на 13:00 по Москве ЦБ России зафиксировал курс доллара на следующий день на показателе в 78,4970 рубля. По информации журналистов РГ, это на 1 рубль и 11 копеек меньше прошлого показателя.

Понижение коснулось и общеевропейской валюты: так евро опустился на 1 рубль и 39 копеек. Теперь официальный курс евро составляет 88,94 рубля.

Подешевел и китайский юань. Курс последнего установлен на 10,89 рублей.









И хотя приятно наблюдать, что российский рубль по отношению к главным мировым валютам укрепляется, часть отечественных экспертов уверена, что это лишь временное явление. И по ряду средневзвешенных прогнозов рубль уже к концу года вполне может стоить 100 рублей за 1 доллар и даже больше.

На текущую стоимость российской валюты в положительном смысле повлияли геополитические новости, продажа доллара отечественными экспортерами и проведение жесткой денежно-кредитной политики правительством РФ.