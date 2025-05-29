Множественный гиперзвуковой боеприпас только лишь в теории может перехватить перспективная система THAAD.

Мобильный грунтовый комплекс «Орешник», в основе которого лежит гиперзвуковая ракета, забрасывающая на большую высоту разделяющуюся боеголовку, содержащую сразу несколько суббоеприпасов, имеющих свои отдельные заряды, появится в республике Беларусь согласно планам уже в этом году. О том, что будущее место, где российская БРСД будет размещена, уже определено, рассказал Александр Вольфович, занимающий в РБ должность госсекретаря Совета безопасности.

Высокопоставленный чиновник отметил, что вопрос с «Орешником» переместится в практическую плоскость к концу этого года, подразумевая постановку на боевое дежурство.

Как пояснил официальную позицию белорусского государства Вольфович, слова украинских представителей власти о том, что «Орешник» является блефом, лишены достоверности.

Грунтовый комплекс "Ярс-28", который ряд западных и украинских ракетных экспертов считают разновидностью или самим "Орешником". Источник фото: украинские СМИ

Напомним, что именно руководитель украинской внешней разведки Олег Иващенко публично рассказывал, что в РБ «Орешника» нет и никогда не будет. Иващенко напомнил слова президента Беларуси Лукашенко, заявлявшего о том, что в 2025 году республику защитит «Орешник», на что украинский генерал СВР назвал такой исход маловероятным как на сегодня, так и на ближайшее будущее.