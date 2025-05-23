Матовая вариация Crown Special Edition Z «The 70th» по текущему курсу рубля будет стоить не менее 4,5 млн рублей.

Автоконцерн Toyota объявил о выпуске двух спецверсий собственного седана Crown, которые можно купить только в пределах Японии. Выпуск первой модификации посвящен 70-летнему юбилею модели, выделяющейся уникальной двухцветной палитрой корпуса, очень похожей на оформление премиального Mercedes-Maybach. Получила такая версия и своё собственное название – Special Edition Z The 70th. Как указано в пресс-релизе компании, «верхний цвет» носит название Precious Metal, носящий серебристый оттенок, «нижний цвет» предлагается на выбор. Он может быть как белым, под наименованием Precious White Pearl, так и черным – Precious Black Pearl.

На машину установлены 20-дюймовые диски брутального матового оттенка. Помимо окраски машину выделяет из стана Crown лазерная гравировка, обработкой которой подверглись салон и кузовные панели. Дополнительным украшательством служат боковые зеркала, на которых зажигается проекция логотипов, как только в салоне автомобиля открываются двери.

Помимо этих изменений, сам салон получил более темный оттенок, дополнительно инкрустированный деревом. Рукоять коробки передач венчает элемент, похожий внешне на драгоценный камень.

Второй вариант спецверсии носит имя Special Edition Z Limited Matte Metal. Машина получила матовый кузов, выполненный в тёмно-серых тонах с аналогичными 20-дюймовыми дисками, как у модели выше. Разница внутри салона заключается в отсутствии декоративного элемента в виде драгоценности на селекторе коробки передач.

Оба варианта оснащаются или гибридом на основе 2,5-литрового бензинового двигателя A25A-FXS, выдающего 185 л.с., что в купе с мощностью самого электродвигателя позволяет развивать совокупную мощность в 245 л.с., либо водородной силовой установкой FCEV с установленным электромотором мощностью в 182 л.с. Данная версия на одной зарядке может проехать максимально 820 км. Z The 70th в минимальной комплектации стоит порядка 4,2 млн. рублей, Z Limited Matte Metal — от 4,5 млн. рублей. Напомним, машины можно купить исключительно в Японии.

Отметим, что Toyota Crown появилась в далёком 1955 году и является одной из старейших моделей японской автомобильной марки, стоящая в одном ряду по престижности с Toyota Century и Toyota Celsior.