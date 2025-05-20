Обновленная и усиленная боевая часть теперь оснащается четырёхкомпонентной БЧ, способной атаковать цель осколками, взрывной волной, кумулятивным и зажигательным воздействиями.

Российские дроны «Герань» актуальной постройки стали в два раза мощнее. Текущая боевая часть дальнобойного беспилотника «Герань» весит порядка 90 кг вместо 50 килограммов. И помимо увеличения общей массы взрывчатого вещества, модернизированная БЧ получила многокомпонентный заряд, способный оказывать углубленное воздействие на объект атаки. Об этом рассказывается в украинском милитари-издании Defense Express. Так на последнюю ревизию «Герани» отечественные оружейники установили кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательный ударный блок, сокрушающий объект мультивоздействием. Предполагается, если перекрытие цели достаточно толстостенное или имеет металлический каркас, последний пробивается усиленным ударом кумулятивного заряда. После проникновения во внутреннее пространство, помещение поражается ударной волной и разлетающимися осколками. При этом параллельно, поражающие элементы зажигают предметы внутри раскалённым металлом.





И совсем недавно стало известно, что «Герани» 2025 годов уже сильно отличаются от редакций дронов 2023-го года. Отмечают украинские специалисты и бум российского дроностроения, где производством воздушных беспилотников занимаются как частные КБ, так и государственные организации.