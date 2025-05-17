Беспилотник по нескольким характеристикам превосходит самый первый вариант дрона.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», на вооружении российской армии появилась обновленная вариация беспилотника дальнего действия «Герань».

Как сообщают украинские журналисты, силовая установка боевого дрона существенно изменена, часть тактико-технических характеристик повышены: БПЛА способен подыматься на высоты в 3000 метров и снижаться до 50 метров, для выхода из зон поражения ПВО и большей скрытности. Двигатель разгоняет аппарат до 200 км/ч.

Благодаря более мощному мотору «Герань» теперь имеет возможность нести 90 килограмм полезной нагрузки. Предыдущая версия имела грузоподъемность в 50 кг.









Обновили в БЛА и внутреннюю электронную начинку, интегрировав дополнительный модуль РЭБ противодействия. По версии представителей ВСУ, часть новых дронов может противодействовать украинским истребителям: правда, что это за передовые возможности в противостоянии авиации раскрыто не было.

Есть у Украины сведения о том, что в РФ имеется и реактивная версия беспилотника под наименованием «Герань-3». Последняя способна подыматься до высот в 9000 метров и разгоняться по горизонтальной прямой до 600 км/ч, при пикировании достигая скоростных значений и вовсе в 700 км/ч.