Как пишет украинское издание «Страна.ua», на вооружении российской армии появилась обновленная вариация беспилотника дальнего действия «Герань».
Как сообщают украинские журналисты, силовая установка боевого дрона существенно изменена, часть тактико-технических характеристик повышены: БПЛА способен подыматься на высоты в 3000 метров и снижаться до 50 метров, для выхода из зон поражения ПВО и большей скрытности. Двигатель разгоняет аппарат до 200 км/ч.
Благодаря более мощному мотору «Герань» теперь имеет возможность нести 90 килограмм полезной нагрузки. Предыдущая версия имела грузоподъемность в 50 кг.
Обновили в БЛА и внутреннюю электронную начинку, интегрировав дополнительный модуль РЭБ противодействия. По версии представителей ВСУ, часть новых дронов может противодействовать украинским истребителям: правда, что это за передовые возможности в противостоянии авиации раскрыто не было.
Есть у Украины сведения о том, что в РФ имеется и реактивная версия беспилотника под наименованием «Герань-3». Последняя способна подыматься до высот в 9000 метров и разгоняться по горизонтальной прямой до 600 км/ч, при пикировании достигая скоростных значений и вовсе в 700 км/ч.