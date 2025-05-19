Часть представителей Североамериканского государства показали свое недовольство отгрузкой списанных танков M1A1 украинской армии, ранее принадлежавших австралийским ВС. Такими сведениями поделились в своей публикации корреспонденты местного канала ABC, сумевшие получить анонимный комментарий от сопричастных к ситуации источников.
Американский чиновник в частном порядке рассказал, что еще во время президентской каденции Джозефа Байдена представители команды последнего обратились к официальной Канберре с объяснением, в котором рассказали, что такая поставка «представляется сложной» из-за нескольких объективных причин.
Тем более тяжелая бронетехника производства США отличается высокой требовательностью к квалификации обслуживающего персонала, которому довольно будет трудно выполнять свои непосредственные рабочие обязанности без наличия дорогостоящего восстановительного оборудования. Ведь о передаче последнего украинской армии никто из союзников Киева не сообщал.
Отметим, что вчера австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе публично объявил, что предназначенные для ВСУ американские танки Abrams М1А1 отправлены Украине. Австралийские медиа писали, что передача боевой техники была слишком долгой, так как на протяжении полугода в Канберре ждали полагающееся в таких случаях экспортное разрешение от Вашингтона. Всего украинские танкисты получат 49 использованных, а после списанных после службы в австралийской армии боевых единиц по типу основной танк Abrams.