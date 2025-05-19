Для обслуживания сложной и, соответственно, дорогостоящей техники нужна соответствующая квалификация и сопутствующее оборудование, которое сегодняшние власти США вряд ли предоставят бесплатно, если вообще передадут.

Часть представителей Североамериканского государства показали свое недовольство отгрузкой списанных танков M1A1 украинской армии, ранее принадлежавших австралийским ВС. Такими сведениями поделились в своей публикации корреспонденты местного канала ABC, сумевшие получить анонимный комментарий от сопричастных к ситуации источников.

Американский чиновник в частном порядке рассказал, что еще во время президентской каденции Джозефа Байдена представители команды последнего обратились к официальной Канберре с объяснением, в котором рассказали, что такая поставка «представляется сложной» из-за нескольких объективных причин.

Тем более тяжелая бронетехника производства США отличается высокой требовательностью к квалификации обслуживающего персонала, которому довольно будет трудно выполнять свои непосредственные рабочие обязанности без наличия дорогостоящего восстановительного оборудования. Ведь о передаче последнего украинской армии никто из союзников Киева не сообщал.

Отметим, что вчера австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе публично объявил, что предназначенные для ВСУ американские танки Abrams М1А1 отправлены Украине. Австралийские медиа писали, что передача боевой техники была слишком долгой, так как на протяжении полугода в Канберре ждали полагающееся в таких случаях экспортное разрешение от Вашингтона. Всего украинские танкисты получат 49 использованных, а после списанных после службы в австралийской армии боевых единиц по типу основной танк Abrams.