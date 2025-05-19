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В Госдуме предложили предупреждать о вреде фастфуда в его рекламе
По мнению депутатов, российская молодёжь слабо разборчива в пище и зачастую выбирает доступные варианты, которые слишком вредны.

   Отечественные депутаты озаботились вероятной эпидемией ожирения среди молодёжи. Поэтому комитет ГД по охране здоровья предложил в рамках здоровой пропаганды показывать одновременно с рекламой фастфуда предупреждение о его вредности. Соответствующие рекомендации озвучил руководитель комитета Сергей Леонов. 

   На его взгляд, именно реклама заставляет употреблять конкретную пищу, поэтому информация о потенциальном вреде для здоровья, показанная в рамках рекламы необходима, как это уже ранее было сделано с рекламой сигарет.



Молодые люди часто выбирают фастфуд из-за его, доступности и приятного вкуса, не осознавая перспективы его вреда для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при условиях его регулярного употребления, вместо выбора в пользу более полезных пищевых продуктов.

   И хотя производителям вряд ли такая законодательная инициатива придется по душе, главное, что граждане РФ будут осведомлены. 

   Леонов заявил, что утверждение решения позволит бороться с ожирением среди молодых людей.

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#россия #госдума #фастфуд #законодательные инициативы #законодательные инициативы госдумы
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