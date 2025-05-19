По мнению депутатов, российская молодёжь слабо разборчива в пище и зачастую выбирает доступные варианты, которые слишком вредны.

Отечественные депутаты озаботились вероятной эпидемией ожирения среди молодёжи. Поэтому комитет ГД по охране здоровья предложил в рамках здоровой пропаганды показывать одновременно с рекламой фастфуда предупреждение о его вредности. Соответствующие рекомендации озвучил руководитель комитета Сергей Леонов.

На его взгляд, именно реклама заставляет употреблять конкретную пищу, поэтому информация о потенциальном вреде для здоровья, показанная в рамках рекламы необходима, как это уже ранее было сделано с рекламой сигарет.









Молодые люди часто выбирают фастфуд из-за его, доступности и приятного вкуса, не осознавая перспективы его вреда для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при условиях его регулярного употребления, вместо выбора в пользу более полезных пищевых продуктов.

И хотя производителям вряд ли такая законодательная инициатива придется по душе, главное, что граждане РФ будут осведомлены.

Леонов заявил, что утверждение решения позволит бороться с ожирением среди молодых людей.