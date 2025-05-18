Из-за перспектив освоения Арктики мощный собственный ледокольный флот – это очень большой плюс.

Глава государства дал поручение правительству РФ и соответствующей профильной организации, создать необходимый России ледокольный флот. Причем нужные отечественные ледоколы должны появиться к 2035 году. Об этом указано в перечне поручений Владимира Путина, сформированного по итогам визита президента в Мурманск.

Так в поручении указаны адресаты поручения: отечественное правительство и «Росатом», которые должны изыскать источники финансирования за год, но не позднее следующего года, чтобы приступить к постройке самых современных ледокольных кораблей проекта 22220. Известно, что инвестиции в будущие универсальные атомные ледоколы, на 50% или больше, будут государственными.

Самым современным ледоколом РФ является ледокол «Якутия». Он является четвёртым атомным ледоколом проекта 22220. 28 декабря 2024 года передан ФГУП «Атомфлот».

О том, как продвигаются дела в этом направлении, должны доложить российскому лидеру до 1 августа.