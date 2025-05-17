Для защиты от мошенников нужно быть максимально бдительными и иметь дополнительные каналы связи с автосервисом.

Телефонные злоумышленники придумали и освоили на практике новую преступную схему обмана, только на этот раз речь идёт не про взлом Госуслуг или иных стандартных способах ввести в заблуждение, а происходит сугубо адресная атака: обманутыми потенциально становятся автовладельцы, передавшие свой автомобильный транспорт в ремонтные машинные сервисы по восстановлению.

Наверняка зная, что машина автовладельца находится в ремонте, преступники представляются механиками и говорят, что с транспортным средством случилась серьёзная поломка, которая и стоит соответствующе. О новинке из мира преступных схем, актуальных на май 2025 года в Москве, рассказывают журналисты ТГ-канала «Мэш».

Первым звонком аферисты дозваниваются для ремонтных мастерских, заявляя, что они клиенты, которым необходимо срочно узнать текущий статус работ, подспудно выясняя марку авто. После на втором этапе мошенники дозваниваются до собственников ремонтируемой машины.

По последним данным, в такую преступную ловушку угодил житель российской столицы. В результате мошеннического звонка мужчина «узнал», что машину починили, но за срочность нужно заплатить 100 тыс. рублей. Житель Москвы в убедительный рассказ поверил и сразу перевел всю требуемую сумму. Но после звонка в ремонтную мастерскую столичный житель узнал, что он стал жертвой обмана. Сейчас это расследует полиция.