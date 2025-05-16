Как управлять бионическим протезом без проводов посредством мысленных команд придумали сотрудники Белгородского государственного национального исследовательского университета. Для этого специалисты организации на физическом уровне создали работающий макет протеза, умеющий в качестве подтверждения своих возможностей сжимать и разжимать роботизированную кисть, как и проводить операции с пальцами.
Как пояснили в пресс-службе НИУ БелГУ, управление посредством мыслекоманд не является чем-то невообразимым в XXI веке с его высоким уровнем научных знаний о функциях мозга и локализованных участках коры последнего. Так известно, что команды на управление каких-либо движением телом посылает моторная кора. В рамках предварительной подготовки движений в лобной доле начинают работать отдельные группы нейронов. И если знать, какие именно нейроны перешли в рабочий режим, то можно адресовать протезу необходимый сигнал: разжать кулак или наоборот сжать.
Сами нейроны функционируют при помощи гемоглобина, выступающего в роли доставщика кислорода. А молекула последнего «настроена» на поглощение световой волны, функционирующей в ИК-диапазоне с длиной волны от 780 до 2500 нанометров.
Именно благодаря данным характеристикам гемоглобина и предлагается управлять протезом посредством радиокоманд. Интегрировав с человеком внешний излучатель ИК-волн, возбуждающий моторную кору головного мозга и сенсор для узнавания точного объема проигнорированного света, как раз и можно заставить выполнять протез именно нужное движение, точно зная, сколько именно света удалось пропустить. Последнее даёт понимание, какие нейроны находятся в рабочем состоянии и на 100% угадать, какое движение должно быть осуществлено.