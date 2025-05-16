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В Белгороде создали протез руки с мысленным управлением через инфракрасный датчик
Разработка функционирует благодаря точному пониманию работы моторной коры головного мозга.

   Как управлять бионическим протезом без проводов посредством мысленных команд придумали сотрудники Белгородского государственного национального исследовательского университета. Для этого специалисты организации на физическом уровне создали работающий макет протеза, умеющий в качестве подтверждения своих возможностей сжимать и разжимать роботизированную кисть, как и проводить операции с пальцами.

   Как пояснили в пресс-службе НИУ БелГУ, управление посредством мыслекоманд не является чем-то невообразимым в XXI веке с его высоким уровнем научных знаний о функциях мозга и локализованных участках коры последнего. Так известно, что команды на управление каких-либо движением телом посылает моторная кора. В рамках предварительной подготовки движений в лобной доле начинают работать отдельные группы нейронов. И если знать, какие именно нейроны перешли в рабочий режим, то можно адресовать протезу необходимый сигнал: разжать кулак или наоборот сжать.  



   Сами нейроны функционируют при помощи гемоглобина, выступающего в роли доставщика кислорода. А молекула последнего «настроена» на поглощение световой волны, функционирующей в ИК-диапазоне с длиной волны от 780 до 2500 нанометров.

   Именно благодаря данным характеристикам гемоглобина и предлагается управлять протезом посредством радиокоманд. Интегрировав с человеком внешний излучатель ИК-волн, возбуждающий моторную кору головного мозга и сенсор для узнавания точного объема проигнорированного света, как раз и можно заставить выполнять протез именно нужное движение, точно зная, сколько именно света удалось пропустить. Последнее даёт понимание, какие нейроны находятся в рабочем состоянии и на 100% угадать, какое движение должно быть осуществлено.  

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#белгород #протезирование #бионическая рука #бионические технологии
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