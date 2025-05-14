Дрон, выполненный в виде компоновки "легкое ударное крыло", создан для выведения из строя бронированной техники.

Отечественный производитель приступил к выпуску на серийном уровне миниатюрной копии известного ударного беспилотника«Герань».О текущих достижениях военных производственников РФ в беседе с журналистами российских «Известий» поделились представители КБ «Стратим».

Новинка визуально напоминает с сильным сходством беспилотный аппарат дальнего действия «Герань». Роднит обе воздушные машины аэродинамическая схема «Летающее крыло». Новый дрон получил и личное наименование. Боевая машина называется«Тювик»– именно так зовут птицу-хищника из семейства ястребиных.





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И хотя «Тювик» меньше своего старшего брата, способного нести около 100 килограмм взрывчатых веществ, в том числе с кумулятивной начинкой или двойной боевой частью как некоторые модели «Герани», его мощности вполне достаточно для выведения из строя бронированных машин оппонента. Для ещё большего уровня результативности во внутреннюю конструкцию дрона вмонтированы микросхемы противодействия РЭБ.

Беспилотники относятся к классу управляемых оператором при помощи радиоканала, защищенного от внешних помех. Если средства радиоэлектронной борьбы слишком сильны, то такие участки беспилотник преодолевает под управлением автопилота без обращения к данным спутниковой навигации или коммуникации с человеческим оператором.

Боевая машина способна пролететь до 30 км с возможностью находиться в воздухе до 25 минут. Максимально развиваемая скорость - до 180 км/ч. Масса боевой части примерно 2 кг.