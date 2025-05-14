Действия саудовских телевизионщиков были вполне оправданы из-за недипломатичного отказа Дональда Трампа от предложенной согласно ближневосточному этикету чашки кофе.

Специалисты арабского телевизионного канала al-Arabiya применили в своей работе современные достижения в ИИ, использовав последний для монтажа фейкового видео, в котором руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказывается от чашки кофе, предложенной согласно ближневосточному этикету лидеру США во время его беседы с официальным представителем Саудовской Аравии. На самом деле в реальности всё происходило по-другому.

Так в действительности президент Североамериканского государства не стал пить кофейный напиток во время беседы с важнейшим человеком в СА – принцем Мухаммедом бин Салманом. Иностранный 79-летний политик не имел злого умысла: 47-й президент Штатов регулярно и публично упоминал, что алкоголь, курение и кофе индивидуально неприемлемы для него.





Но личные убеждения главы США идут вразрез с общедипломатической практикой, принятой повсеместно. Поэтому откровенно резкий жест со стороны Трампа мог быть причислен к явному неуважению хозяев мероприятия – Саудовской Аравии. Поэтому и было принято решение, согласно которому специалисты по монтажу и выпускающие редакторы слегка изменили видеоряд, «пририсовав» созданный нейросетью видеосюжет, где Трамп не отказывается от ароматного напитка.