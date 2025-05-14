Превышение медицинских норм рекомендованной продолжительности сна чревато медицинскими проблемами для среднестатистического человека.

Врачебный специалист Владимир Мартынов рассказал, что не только дефицит сна опасен для человеческого здоровья, но и его избыток. Как пояснил невролог, если человек будет проводить в кровати в состоянии сна не меньше 10 часов в сутки, то организм становится более уязвим. В частности, человеку с превышенной нормальной продолжительностью сна угрожают инсульт, диабет.

Как пояснил врач в беседе с журналистами РИА Новостей, сон на протяжении 10 часов и более в ряде случаев может свидетельствовать как дополнительный симптом доселе невыявленных болезней, таких как депрессия и гипотиреоз.

Медик-невролог уверен, что организм осознанно выбирает определенную продолжительность сна для конкретного человека, регулируя тем самым важнейшие внутренние циклы.

Резюмировал же врач тем, что если вы спите много, но после пробуждения отсутствует приятная бодрость, то самое время сходить на личный приём в клинику для углублённого исследования причин дефицита сил.

Сегодняшние исследования показывают, что среднестатистическому человеку достаточно поспать от 7 до 9 часов. За это время организм пройдет все стадии сна – от легкого до глубокого. В это время восстанавливается ЦНС и клетки, усиливается иммунитет.

Дефицит сна приводит к недостаточной концентрации внимания и ослаблению памяти, как и росту рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Чем люди старше, тем им меньше времени нужно для качественного сна, но ненамного. Подросткам же, наоборот, сна надо больше: вплоть до 12 часов.