Президент США планировал официально переименовать залив в «Аравийский», однако эти планы изменились, так как официальные лица Ирана ясно дали понять, что будут категорически против такого шага.

Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп перестал думать об новом географическом имени для Персидского залива, который, по более раннему мнению руководителя текущей вашингтонской администрации, должен называться никак иначе как Арабский. И, как выяснили корреспонденты канала CNN, повлиять на решение 79-летнего политика отказаться от идеи с переименованием Персидского залива в Арабский могло достаточно ощутимое противодействие со стороны официального Тегерана.

79-летний американский политик получил четкий сигнал от представителей иранского чиновничьего аппарата, слишком явно показавших главе США свое несогласие с текущей «географической политикой» заморского лидера.

О том, что Трамп захотел, чтобы Персидский залив стал называться Арабским, как того хотят руководители нескольких ближневосточных государств, ранее рассказывалось в американских медиа.

Совсем недавно главный иранский дипломат Аббас Аракчи прямо объявил подобное желание Трампа по отношению к Ирану враждебным.

Отметим, что Трамп уже успел переименовать Мексиканский залив в Американский. Но данное переименование не признано международным географическим сообществом и распространяется лишь на часть территориальных вод самих США.