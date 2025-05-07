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Madarator
В Иране недовольны идеей Трампа переименовать Персидский залив
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал этот шаг как недружественный и политически ангажированный.

    Осведомленные источники, вхожие в круг общения Дональда Трампа, узнали, что американский президент хочет обозначить внешнюю позицию США по отношению к Персидскому заливу в рамках визита в Саудовскую Аравию. И, по мнению главы Белого дома, географический объект следует называть Арабским или Аравийским, но никак не Персидским. Тем более о том, что залив должен быть переименован, настаивают представители арабских государств.

   Дал свой комментарий по поводу происходящего и главный иранский дипломат Аббас Аракчи. Руководитель МИД исламской республики объявил, что старые географические наименования не обозначают территориальную принадлежность, а отражают уважение к историческому наследию.

   В соцсети Х иранский министр был более категоричен, обозначив вероятное переименование залива как прямое враждебное намерение, которое требует осуждения.  

   Резюмировал же Аракчи тем, что новое имя для залива, «утвержденное» Трампом, на 100% не является законным, как и в таком переименовании отсутствует юридический или географический смысл. Но вот что точно получилось у Трампа, так это прогневать иранских граждан всех уровней.

   Отметим, что первый раз идея американского политика с переименованием Персидского залива посетила в 2017 году, что вынуждены были прокомментировать в самом Иране на уровне тогдашнего главы государства Хасана Рухани.

   Подчеркнем, что текущее географическое название водного объекта известно в мире с XVI века. Но сегодня некоторые государства Ближнего Востока называют его именно «Аравийский залив» или «Арабский залив». Точно так он подписан и в сервисе Google.

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#дональд трамп #иран #персидский залив #географические названия #географические переименования
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