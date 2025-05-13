Телефонный аппарат имеет толщину корпуса всего 5,85 мм.

Инженеры компании Samsung показали самый тонкий мобильный телефон южнокорейской фирмы, имеющий общую массу в 163 грамма и толщиной корпуса всего в 5,85 мм.

Девайс получил экран, выполненный по технологии AMOLED и демонстрирующий максимальное разрешение QHD+ с поддержкой 120 FPS. Дисплей защищен закалённым керамическим стеклом фирмы Gorilla. Устройство получило корпус из титанового сплава с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

В качестве оптических сенсоров используется двухкамерная система на 200 Мп и 12 Мп. Основная камера имеет оптическую стабилизацию, а дополнительный сверхширокоугольный фотомодуль остался без такой возможности. Для повышения качественных характеристик фото и видео задействован алгоритм-улучшайзер ProVisual Engine.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite, оснащенный 12 ГБ оперативной памяти. На выбор предлагаются экземпляры с 256 или 512 ГБ постоянной памяти.

В телефоне используется АКБ на 3900 мА*ч с оптимизированными параметрами.

Новый телефон поддерживает технологию Samsung Galaxy AI, позволяющую управлять устройством голосом, как и задействовать иные функции, например редактировать изображения и видеоконтент при помощи ИИ.

Смартфон имеет встроенные стандарты связи 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Управляется системой Android 15 и фирменной оболочкой Самсунг – One UI 7.

Цены на самую дешевую модель начинаются от $1099. Модели с 512 ГБ памяти стоят от $1219. Всего для заказа доступны три цвета корпуса: серо-стальной, черный и синий. Купить новинку можно с 30 мая.