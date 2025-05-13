Оплатить покупку в местных магазинах и торговых точках можно при помощи банковского пластика "Мир" или приложения бесконтактной оплаты Mir Pay.

Теперь российским путешественникам, посетившим исламскую республику, в качестве основных способов оплаты покупок можно использовать оплату пластиковой картой «Мир» бесконтактным способом. О новом удобном режиме посещения иранских магазинов и торговых точек рассказали специалисты пресс-службы ЦБ Ирана.

Как объяснили отраслевые специалисты, при сегодняшнем высоком уровне межгосударственного взаимодействия между двумя государствами удалось объединить платёжные системы РФ и Ирана. Теперь при мелких покупках в иранских магазинах достаточно приложить телефон или карту с соответствующим чипом NFC к платёжному терминалу. Если покупка достаточно крупная, то её приобретение придётся подтвердить ПИН-кодом. Оплатить товары и услуги можно при помощи мобильной программы Mir Pay. Соответствующий софт доступен на смартфонах под управлением операционной системы Android.

Как пояснили в Иране, такой прогресс в платежах стал возможен благодаря соединению сетей Мир и Shetab.

Известно, что платежи российской картой Мир в исламской республике поддерживают платёжные терминалы Shaparak, установленные в основных туристических локациях Ирана, где обычно любят отдыхать российские граждане.