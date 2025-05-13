Сам Дональд Трамп в это время будет находиться рядом в одной из стран Ближнего Востока.

Дональд Трамп направил в Стамбул спецпосланников американского президента по Ближнему Востоку и Украине – Стива Уиткоффа и Кита Келлога. Об участии последних в запланированных переговорах между Москвой и Киевом указывают источники новостного агентства Reuters. Как сообщили три источника американских репортёров, высокопоставленные члены текущей вашингтонской администрации будут участвовать в качестве наблюдателей предстоящего переговорного действа.

Прокомментировал будущее событие и сам глава Белого дома. 79-летний политик 12 мая заявил, что если переговоры будут складываться удачно, то появится возможность, что он и сам там будет присутствовать. Аналогично 47-й президент США пожелал, что в ближайший четверг в Стамбуле появятся украинский и российский общенациональные лидеры.

По данным CNN, вероятность посещения Трампом Стамбула увеличится, если в главный турецкий мегаполис приедет российский президент.

Ранее о своем присутствии в Стамбуле 15 мая заявил Владимир Зеленский.

Тем временем в Киеве считают Уиткоффа более настроенным пророссийски, чем экс-генерала американской армии Келлога.