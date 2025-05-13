После начала торгового конфликта с Вашингтоном Пекин полностью заблокировал экспорт продукции американской компании.

Месячный запрет в отношении авиационной продукции американской корпорации Boeing, по которому китайским фирмам и госорганизациям было запрещено взаимодействовать с американской компанией в отношении поставок, был убран. Соответствующее решение официальный Пекин принял во время прорыва в ходе швейцарских переговоров с Соединенными Штатами, о чем пишут журналисты Bloomberg.

Именно договоренность представителей двух стран позволила сторонам совместно уменьшить действующие друг против друга торговые внешнеэкономические барьеры.

Как рассказали репортёры после беседы с собственными источниками, чиновники в Китае вышли на связь с национальными перевозчиками и государственными компаниями, разрешив обеим коммерческие связи с Боинг.

Дали свой комментарий по поводу происходящего и экономические аналитики, и отраслевые эксперты, посчитавшие, что перезапуск поставок в КНР сразу же подымет котировку Боинга и оживит организацию, погрязшую в последнее время в больших проблемах.

Благодаря успешным переговорам, проводимым в Швейцарии, США уменьшили с 145% до 30% большинство торговых ограничений для Китая, а Пекин уменьшил ровно в 12,5 раз тарифные барьеры на товары для Североамериканского государства до 10%.

Вместе с тем высшим управленцам Boeing ещё слишком рано праздновать победу: если стороны не договорятся в рамках 90-дневного торгового перемирия, то снятый Пекином запрет на приобретение продукции зарубежной корпорации может снова вернуться.