Попытка манипулировать Трампом при помощи так называемой публичной дипломатии ожидаемо разбились о закаленный подобными выходками в бизнесе характер американского президента.

Текущие украинские власти оказались неспособны продемонстрировать гибкость подхода к новой вашингтонской администрации, возглавляемой Дональдом Трампом, из-за чего у первых стали возникать постоянные и довольно заметные проблемы в успешном коммуницировании с текущими представителями американской президентской команды, о чем рассказали корреспонденты ведущего политического журнала США – издания The National Interest.

Зарубежные репортёры указали, что сейчас не то время, когда к Трампу представители Украины могут столь фамильярно обращаться, как они прежде обращались к предыдущему руководителю Североамериканского государства – Джозефу Байдену.

Так, минувшие события 28 февраля наглядно продемонстрировали, что былая тактика общения Владимира Зеленского с высшими чиновниками Соединенных Штатов уже не работает, поэтому Киеву нужно как можно быстрее для улучшения взаимодействия со Штатами поменять не только текущую тактику, но и стратегию.

Тем более те самые требования и призывы, порой звучащие на публичном уровне, прошибавшие в недавнем времени сердца и умы европейских и американских политиков, против 79-летнего американского политика, возглавившего в 2025 году Белый дом, оказались абсолютно бесполезными.

Сотрудники издания резюмировали, что Трамп отличается злопамятностью, и события прошлых лет, когда в адрес 45-го президента США прозвучал импичмент, заставляет действующего американского президента относиться к Зеленскому с предельной осторожностью, граничащей с публичной холодностью.

И хотя всё это видит весь мир, а Зеленский и его текущая команда отказываются в это верить, совершая постоянные выпады в отношении американской Республиканской партии и её лидеров. Разумеется, для Украины это ни к чему хорошему не приведёт.