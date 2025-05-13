К началу 2025 года он составил 290 млрд долларов

Российские экономические специалисты и грамотный подход правительственного экономического блока позволили уменьшить внешний долг РФ до 290 млрд долларов. Соответствующий отчет опубликовали в ЦБ России.

Известно, что под понятие внешнего долга входят долговые обязательства государства и организаций перед зарубежными кредиторами: странами, юридическими лицами и организациями международного уровня.

И по данным журналистов «Известий», в четвертом квартале 2024 года зафиксировано снижение такого долга на 10 процентных пунктов, что составляет сумму в долларах, эквивалентную 19 млрд.

Отечественные корреспонденты отметили, что данные показатели – самые превосходные за последние 18 лет. На момент 2006 года внешний долг РФ был равен 269 млрд. долларов. Самым большим такой долг в современной истории России был в 2014 году, когда составил 732 млрд. долларов.

А теперь объясним, почему плохо для государства, когда внешний долг существенен, и почему хорошо, когда внешние экономические обязательства достаточно низки.

В первом случае ЦБ страны приходится тратить заметное количество общегосударственных доходов на обслуживание долга (именно это происходит сейчас в США с их гигантским госдолгом и обязательством государства постоянно его обслуживать): это выплата процентов кредиторам и возврат самого долга. Такие траты одновременно затрагивают другие важные расходы, но уже внутреннего характера: уменьшение инвестиций в обустройство страны – обслуживание и развитие инфраструктуры, снижение финансирования соцпрограмм и прямое развитие экономики.

С высоким внешним долгом у государства появляется риск вероятных ухудшений в экономике страны, как и возникают трудности с привлечением новых заимствований и инвестиций.

Если же долг относительно маленький, как сейчас в РФ, то крупные инвесторы прямо наблюдают, что официальная Москва практически не зависит от внешней финансовой и экономической поддержки. В свою очередь для внешних инвесторов это достаточно ясные сигналы об устойчивости российской экономики, низкие шансы на валютный кризис и отличная привлекательность для масштабного инвестирования. Разумеется, и для российского правительства это более чем отличная новость, позволяющая распоряжаться «свободными» деньгами по своему разумению, тратя их на главные для данного конкретного временного отрезка задачи.