Россия на май 2025 года находится в состоянии стратегического накапливания ресурсов и слабые подобия ультиматумов совершенно не приемлет.

Попытки со стороны «Коалиции желающих» продавить свое решение в отношении оказываемого усилия на Россию оказались полностью безрезультатными. В том, что «Коалиция желающих» в своих недавних действиях на 100% проиграла, уверены журналисты норвежской газеты Steigan.

В материале напомнили, что ряд глав великих европейских стран попытались надавить на РФ и потребовали одномоментного месячного прекращения огня.

Но Москва легко переиграла европейских оппонентов, добавив к замечаниям лидеров Европы свою инициативу и призвала провести прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. И тот самый способ, которым дипломаты ЕС хотели поставить в неловкость РФ, в итоге обернулся против самих инициаторов, перебросив мяч на сторону поля Владимира Зеленского.

Ещё хуже стало для глав Британии, Франции, Германии и Польши после того, как с предложением Владимира Путина ознакомился президент Соединенных Штатов. После Дональд Трамп встал на сторону предложения Москвы, призвав немедленно согласиться Зеленского на проведение прямых мирных переговоров с Россией, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая.

Вспомним, что сутки назад Путин предложил Украине перезапустить прямые переговоры между странами, первый раунд которых должен начаться на этой неделе в Турции.