По завершении оснащения лайнера необходимыми системами обеспечения безопасности, Трамп сможет использовать его в качестве персонального воздушного судна президента.

Согласно основному замыслу королевской семьи Катара, текущий руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп должен получить в подарок особым образом модернизированный реактивный лайнер Boeing 747-8, чья цена по самым скромным оценкам составляет 400 млн американских долларов. О самом дорогом подарке в истории руководителей Североамериканского государства рассказывают журналисты ABC News.

Репортёры новостного агентства предположили, что роскошное транспортное средство может войти в своеобразный список самых стоящих государственных подарков, передаваемых США, называя таковым обновленную версию Boeing 747-8.

Согласно последним данным, крылатый подарок будет озвучен на официальном уровне на следующей семидневке, когда Трамп окажется в Катаре в рамках первой иностранной поездки как 47-й президент Соединенных Штатов. Прокомментировал событие и сам 79-летний политик, заявив, что это есть пример «большой прозрачной сделки».

Дополнительно подчеркивается, что во время посещения воздушной гавани Уэст-Палм-Бич сам Трамп уже успел посмотреть реактивный лайнер.

Впрочем, корреспонденты ABC News задаются вполне резонным вопросом о законности очередной «сделки Трампа».

Вместе с тем команда Трампа пошла на опережение, самостоятельно запросив у юристов Белого дома анализ на законность получения такого подарка. Юридические специалисты в ходе работы пришли к выводу, что подарок вполне легален, тем более после окончания президентского срока последний будет передан библиотеке Трампа. Одобрили сделку генпрокурор Пэм Бонди и главюрист вашингтонской администрации Дэвид Уоррингтон.