Правда мощная разведка не гарантирует возвращение Великобритании в пул влиятельных стран, из-за слабой экономики и полуразрушенного ВПК.

Одну из самых важных британских спецслужб впервые возглавит женщина, о чем пишут местные журналисты из издания Sunday Times. Стало известно, что текущей глава МИ-6 Ричард Мур покинет свой пост после 5-летнего пребывания на посту уже ближайшей осенью. Причем для замены высокопоставленного разведчика было подобрано три кандидата, все из которых оказались женщины.

Теперь новым боссом национальной внешней разведки станет Барбара Вудворд, занимавшая должность посла в КНР и доросшая до должности постпреда соединенного королевства в ООН.

И хотя Вудворд карьерный дипломат, её обширный международный опыт позволит продемонстрировать короне свои таланты. Тем более комплименты британской прессы в адрес новой руководительницы МИ-6 оправданны: на посту посла в Китай она смогла добиться объема торговли между странами до 100 млрд. долларов, а Си Цзиньпин побывал в Букингемском дворце и увиделся с Елизаветой II.Теперь новоиспеченную победительницу конкурса на кресло начальника МИ-6 должен утвердить Кир Стармер.