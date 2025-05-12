Что будет с общеевропейской экономикой, в случае постоянной траты на сверхдорогой СПГ американского происхождения, в ЕК стараются не думать.

Руководительница ЕК Урсула фон дер Ляйен хочет ужесточить подход к России и для этого провела переговоры с новоизбранным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Глава Еврокомиссии хочет от последнего, добиться запрета перезапуска подводного газопровода «Северный поток-2» при условии, если РФ откажется от предложенного объединенным Западом месячного прекращения огня. О таких планах высокопоставленной общеевропейской чиновницы рассказывается в свежей публикации The Wall Street Journal со ссылкой на данные информаторов издания.

Так в материале подчеркивается, что 9 мая дер Ляйен лично увиделась с Мерцем в столице ЕС и обговорила с руководителем нового правительства Германии потенциальный план по введению ограничительных экономических мер против газопровода «Северный поток-2».

О том что план слишком амбициозный, говорит хотя бы тот факт, что для утверждения положительного решения по блокировке необходимо заручиться согласием всех участников ЕС. Официально новые санкции против Москвы будут озвучены 20 мая.