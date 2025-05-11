Мерц очень хочет понравиться брюссельской бюрократии ЕС.

Новое федеральное немецкое правительство хочет уйти от практики правительства прошлого, сделав поставки немецких вооружений украинской армии секретными, о чем пишут журналисты сетевого ресурса Stern.online.

Так Мерц хочет повторить опыт «светофорной коалиции», которая с 2022 году на протяжении четырех месяцев утаивала перечень вооружений и военной техники, поставляемой украинским ВС.

Известно, что такая практика с засекречиванием прекратилась после того, как общество, встревоженное покровом тайны, потребовало от высших чиновников обязательно оглашать, что они передают Киеву. Именно после этого, в июне 2022 года, кабинет Шольца стал озвучивать, что было отправлено Украине. Известно, что украинская армия получила минимум 121 танк Леопард, 25 дальнобойных гаубиц, не менее 1000 дронов и примерно 500 тыс. артиллерийских снарядов.

Не исключено, что Мерц может разрешить передачу украинской авиации крылатых дальнобойных ракет воздушного базирования Taurus.

По открытым данным, именно ФРГ и её помощь Украине находятся на 2-м месте по объемам поддержки ВСУ сразу после военной помощи Соединенных Штатов.