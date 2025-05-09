Вэнс также отметил, что у США нет возможности оказать влияние на индо-пакистанский конфликт.

Как пояснил американский вице-президент буквально, – «это не наше дело». Высокопоставленный представитель текущей вашингтонской администрации рассказал, что Соединенные Штаты отказываются вмешиваться в вооруженный конфликт между индийской и пакистанской армиями.

Единственный способ, которым Североамериканское государство может вмешаться в происходящее между Индией и Пакистаном, – это сделать побуждение двух государств снизить напряженность. Иных же способов со стороны США как-то уменьшить противостояние не существует. Тем более Вашингтон не может контролировать уже идущий конфликт.

И, как резюмировал Вэнс, обе противостоящие стороны – обладательницы ядерного оружия и средств его доставки. Поэтому единственный рабочий инструмент в распоряжении вашингтонской администрации на пути к потенциальному миру между странами – это установление добрососедских отношений и прекращения противостояния посредством использования дипломатических каналов, имеющихся у Штатов.

Напомним, что в ночь на седьмое мая индийские военные начали приграничную военную операцию «Синдур».