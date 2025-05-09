Напомним, что в НАТО Украина до сих пор не вступила, потому что против этого сами члены военно-политического блока, в особенности лидер объединения США.

Вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно, так как данный сценарий зафиксирован в файлах НАТО. Об этом публично заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

Высокопоставленная чиновница считает, что Украина в НАТО – это необратимый процесс, потому что соответствующее решение присутствует в документах Альянса. Слова правительственного функционера распространили корреспонденты ТГ-канала «Политика Страны». Резюмировала же свое сообщение Стефанишина тем, что летом 2024 года все государства-участники военно-политического блока, в том числе Соединенные Штаты, провозгласили общий консенсус по поводу будущего Украины в альянсе, ведь другого развития событий, кроме Украины как полноправного участника блока, просто нет.

Отметим, что совсем другого мнения официальный представитель главы США по Украине и РФ Кит Келлог. Бывший американский генерал пояснил, что появление Украины среди членов НАТО уже не обсуждается и Киев не появится среди других столиц военно-политического объединения. Аналогичное заявление высказывал и Дональд Трамп. Как пояснил свою позицию американский президент, именно желание Владимира Зеленского увидеть Украину в североатлантическом альянсе и послужило стартом вооруженного конфликта.