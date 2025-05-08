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Der Spiegel: В Москву на 80-летие Великой Победы направятся пять евродепутатов
Представители политических партий из Германии, Чехии, Словакии и Кипра почтят победу в ВМВ

Пять депутатов Европарламента решили отправиться в Россию. Зарубежные народные избранники хотят посетить Москву в рамках праздничных мероприятий, посвященных круглой дате – 80-летию Великой Победы, о чем решили написать немецкие журналисты из издания Der Spiegel. 

Германские репортёры в своей публикации проинформировали, что делегатами станут пять человек, два из которых относятся к политической партии «Союз Сары Вагенкнехт». Это Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених. Причем последняя хочет возложить памятник к монументу Неизвестному солдату — соответствующий комментарий дала сама руководитель партии Сара Вагенкнехт.

Трое других депутатов относятся к государствам Словакия, Кипр и Чехия. 

По предположению авторов публикации поездка европарламентариев направлена прежде всего на снижение напряженности в рамках понижения градуса конфронтации в Европе.

После посещения Москвы европейские депутаты поедут в столицу Украины.

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#политика #москва #празднование 80 летия победы
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