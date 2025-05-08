Именно так работает бизнес во всем мире, полагаясь на более емкие и богатые рынки

Довольно необычную ситуацию для внутреннего национального рынка был вынужден прокомментировать глава Белоруссии Александр Лукашенко. Так, в рамках выступления в Международном выставочном центре, расположенном в столице республики Беларусь, президент ответил, почему местный картофель буквально пропал в части торговых точек. Заявление белорусского лидера приводит пресс-служба.

Как пояснил Лукашенко, национальный бизнес чутко реагирует на колебания цены картофеля в РБ и РФ. И если где-то популярный корнеплод заметно дороже, то туда и направлены практически все взгляды продавцов. Поэтому точно зная, что цена картофеля в России заметно отличается от цены в Беларуси в сторону увеличения, производители довольно быстро переориентировались на более емкий рынок РФ. И как раз из-за этого местный картофель для белорусов стал дефицитом.

На май 2025 года доля зарубежного картофеля на внутреннем рынке РФ, привозимом из Китая, Египта и других дальних стран, достигла 40%.

Но, как резюмировал Лукашенко, такое явление носит временный характер.

Подчеркнем, что по данным Росстата картофель в России с начала года резко подорожал. Из-за чего даже пришлось увеличить квоты для зарубежных продавцов. А тем временем в Государственной Думе РФ хотят обсудить государственное регулирование цен на картошку.