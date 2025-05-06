Из-за плохой погоды и снижения посевных площадей российские производители были вынуждены повысить оптовые цены на свою продукцию.

Картофель, неизменно пользующийся популярностью в России как простой в приготовлении и относительно доступный по своей цене при покупке в розницу овощ, снова поднялся в цене, причем в разы. Так, оптовая цена корнеплода увеличилась на 45% с первого месяца 2025 года. На май цена за 1 килограмм картофеля колеблется в диапазоне от 46 до 51 рубля. И, как прокомментировали текущие оптовые цены участники отечественного продуктового рынка, это своеобразный рекорд.

Одновременно с этим розничное значение стоимости картофеля увеличилось в 2,8 раза, достигнув 85,4 рублей за 1 кг. Соответствующие сведения привели сотрудники ведомства Росстат.

Как пояснили после журналистской беседы с экспертами корреспонденты «Известий», во всём нужно винить плохой прошлогодний урожай картошки, который стал меньше почти на 12% при сравнении с позапрошлогодними показателями. На это напрямую повлияли неудачная погода и снижение посевных площадей на 11%. Поэтому часть картофеля в России в 2025-м зарубежная.

По последним данным, в российской рознице не менее 40% картошки – иностранные. Корнеплод в основном заводят из Египта, Пакистана и КНР. Для облегчения доступа иностранных производителей картофеля на отечественные рынки специалисты Минсельхоза хотят увеличить беспошлинную квоту на данный овощ до 300 тысяч тонн.