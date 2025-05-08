Со стороны пакистанских ВВС были задействованы китайские истребители, а со стороны Индии – российские и французские.

Состоявшееся на днях масштабное воздушное сражение между эскадрильями индийских и пакистанских истребителей является одним из самых массовых и длительных в новейшей истории боевой авиации, считает журналист CNN, сумевший получить анонимный комментарий пакистанского представителя во время служебной командировки в Исламабад.

Разведчик сообщил зарубежному репортёру, что в воздухе в один момент времени находились по меньшей мере 125 единиц истребителей на протяжении часа и больше. И что довольно интересно, воздушная граница между двумя странами так и не была пересечена, а все пуски управляемого ракетного вооружения осуществлялись на расстоянии, большем чем 160 километров.

7 мая действующий глава пакистанского оборонного ведомства Хаваджа Асиф рассказал, что военная авиация его страны успешно перехватила пять индийских машин при отражении атаки. Со стороны Индии таких подтверждений не поступало.

Первые сведения о том, что Индия приступила к военной операции и атаке на территорию Пакистана, поступили вечером 6 мая, когда военные индийских ВС сообщили о старте операции под названием «Синдур». В ответ армия Пакистана атаковала территорию Индии.

Хочется добавить, что нынешняя западная журналистика в её текущем виде заслуживает лишь скепсиса по ряду объективных причин, характеризующих работу зарубежных корреспондентов самым негативным образом, в особенности если дело касается достоверности и точности цифр. Тем более когда в публикации особенно подчеркивается, что источник анонимный, как и случилось с публикацией CNN.