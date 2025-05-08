Незадолго до конфликта Пекин передал пакистанским ВС дальнобойные ракеты PL-15E, максимальный вариант которых аналогичен российским Р-37М.

Пакистанские военные сбили современный образец зарубежной авиатехники, принадлежащей военно-воздушным силам Индии. Речь идёт о французском истребителе Rafale, о чем пишет новостное агентство CNN, получив анонимное подтверждение от французского разведчика, поделившегося информацией на условиях неразглашения его имени.

Зарубежные журналисты указали, что это первая потеря настолько актуального образца авиационной техники в рамках боевого конфликта. Одновременно представители Исламабада заявили, что их военные уничтожили как минимум пять истребителей индийских ВВС.

Дополнительно подчеркнем, что Индия потеряла точно, минимум три самолёта, что подтверждается фотодоказательствами и рядом видео.

И как пишут военные аналитики, для одной войсковой операции потеря сразу трёх самолётов – это заметный и чувствительный урон.

Прокомментировали событие и эксперты ТГ-канала «Военный осведомитель», считающие, что удачный перехват осуществили пакистанские истребители китайского производства – JF-17 Block III и J-10C. Зарубежные машины выпустили в сторону индийской авиации дальнобойные ракеты, сделанные инженерами КНР класса «воздух-воздух» – PL-15E.

Обломки индийского "Рафаля"

Достоверно неизвестно, какие именно разновидности поднебесных ПЛ-15 получили пакистанские перехватчики, но китайский аналог отечественных Р-37М уничтожает с высокой эффективностью цели на дистанции 300 километров. Варианты для экспорта успешно оперируют на максимальном расстоянии в 145 км.

Предполагается, что подсветку цели для ракет осуществляли пакистанские ДРЛО аналогично иностранного происхождения – ZDK-03 Karakorum Eagle или Saab 2000 AEW&C.