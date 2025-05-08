Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и обладает развитой нефтеперерабатывающей промышленностью. Благодаря этому сочетание факторов, стоимость бензина в РФ остаётся относительно невысокой.

Российская Федерация заняла второе место по цене на бензиновое топливо, в чем лично убедились журналисты отечественных РИА Новостей, ознакомившись со статистической информацией национальных ведомств государств, входящих в G20.

В результате подсчетов вышло, что самый дешевый бензин продается в СА. В Саудовской Аравии эталонный литр стоит немногим более 50 рублей. Если быть точным, то 50,52. Цена этого топлива на территории РФ выше почти на 20%. Так, бензин у нас продаётся за 59,66 рубля.

На почётном третьем месте находится Индонезия и её заправочные станции, где литр топлива торгуется по постоянной цене в 64,38 рубля.

Ниже с тем же отрывом в 10% от третьего места находятся Соединенные Штаты и их 74,97 рубля, и на пятом бензин в Бразилии, где цена одного литра равна 84,75 рубля.

В своеобразный рейтинг, где бензин стоит пока ещё меньше 100 рублей, попали КНР, Южная Корея, Турция, Аргентина, Канада, Индия, Австралия и Япония.

Самая дорогая бензиновая жидкость продаётся на заправках во Франции. Здесь один литр продаётся за 165,42 рубля. На втором месте и третьем стран с самым дорогим бензином, соответственно, разместились Италия – 164,61 рубля и ФРГ – 159,72 рубля.