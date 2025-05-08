Объединенные Арабские Эмираты отличный выбор для американских инвесторов – это ближневосточное государство с каждым годом привлекает всё больше и больше платёжеспособных туристов.

Высшие управленцы Disney одобрили строительство собственного тематического парка в одном из ближневосточных государств. На почётную роль последнего, вправе рассчитывать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказывается в свежей публикации пресс-службы американской компании.

Новый масштабный проект возведут на территории острова Яс, расположенного рядом с Абу-Даби, известного в мире большого спорта как автомобильная арена для проведения гонок Формулы-1. Здесь же находятся парки от Ferrari и Warner Bros.

Продублировала новость о появлении седьмого по счету тематического парка Дисней и редакция агентства Associated Press.

По сведениям журналистов, Абу-Даби – это идеальный пример туристического всплеска в ближневосточном регионе. Вторым аргументом в пользу выбора столицы ОАЭ как очередного места для масштабной стройки, звучит тот факт, что в мегаполисе проживает 9 млн человек. Помимо развлекательных учреждений в Абу-Даби растёт количество музеев: в городе даже есть филиал французского Лувра.

Что интересно, новость о том, что тематический парк американской развлекательной корпорации будет построен именно в ОАЭ, прозвучала на фоне скорого визита главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на Ближний Восток. Последний намерен поставить свою подпись под важными сделками с ближневосточными государствами – ОАЭ, Катаром и Саудовской Аравией.