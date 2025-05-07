Но кажется есть шанс, что никто так не сделает и стороны договорятся.

Дополнительные тарифы могут быть наложены на американские товары в размере 100 млрд. евро, в случае, если переговоры с вашингтонской администрацией окажутся безрезультатными. Расширенные торговые барьеры на американскую продукцию при негативных итогах встречи с представителями Вашингтона может наложить Еврокомиссия, о чем пишут журналисты агентства Bloomberg.

По информации, с которой ознакомились корреспонденты, уже сегодня высшая власть Евросоюза представит способы достойно ответить на пошлины США. После начнутся многодневные 30-дневные консультации, по итогу которых страны ЕС сформируют общее мнение, на какие товары из Штатов будут наложены пошлины.

Предполагается, что для снижения противостояния, европейские чиновники уменьшат для продукции США торговые и нетарифные препятствия, как и увеличат объем европейских инвестиций в Штаты.

По последним данным, сами переговоры между Вашингтоном и Брюсселем пока что находятся в состоянии неопределенности, так как продвинуться вперед пока не удалось.