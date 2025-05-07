Йеменские повстанцы при помощи посредников пообещали властям Соединенных Штатов отказаться от атак на военные корабли Североамериканского государства.

Главный оманский дипломат Бадр бин Хамад аль-Бусаиди проинформировал, что посреднические услуги представителей султаната помогли примирить Соединенные Штаты и йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла». Теперь хуситы и США находятся в состоянии прекращении огня. Соответствующее заявление руководителя оманского МИДа опубликовали журналисты ТАСС.

Как подчеркнул высокопоставленный дипломатический работник, хуситы отказались от последующих нападений на американские корабли, следующие через Баб-эль-Мандебский пролив, служащий водным мостом между Красным морем и Аденским заливом.

Отметим, что в рамках встречи 6 мая с новоизбранным канадским премьером Марком Карни, глава Североамериканского государства Дональд Трамп объявил, что армия США перестанет атаковать хуситов в Йемене.









Как прокомментировал в расширенном ключе зарубежный политик, представители хуситов уведомили правительство Штатов, что «устали сражаться» и проводить атаки на суда, следующие через Красное море.

Именно военная авиация и ударная флотилия США регулярно в течение последних месяцев атаковали территорию Йемена в качестве ответного шага по защите Израиля от ударов йеменских повстанцев и международного коммерческого флота, перемещающегося через акваторию Красного моря.