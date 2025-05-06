Кандидат, набравший 40% голосов в первом туре, категорически против военной поддержки украинского государства.

Гипотетический триумф политика Джордже Симиона на румынских президентских выборах отрицательно отразится на отношениях с Украиной и её поддержке среди участников европейского сообщества. Это рассказывается в свежей новостной заметке американских журналистов из Reuters.

Корреспонденты считают, что Симион, возглавляющий партию «Альянс за объединение румын», являющейся оппозиционной к действующей власти, буквально в постоянном режиме высказывается против любой военной поддержки украинскому государству.

Не остаётся в стороне политик и от предметной критики в адрес текущего руководства ЕС и выражает поддержку текущим внешнеполитическим действиям нынешней вашингтонской администрации и одобряет решения общенационального лидера Североамериканского государства Дональда Трампа.

Предсказывают репортёры Рейтерс и потенциальную внутреннюю поляризацию Румынии, как и то, что победа Симиона может послужить поводом снижения инвестиционной привлекательности национального государства, как и ухудшить положение североамериканского альянса на восточном фланге.

Напомним, что позавчера в результате первого тура выборов румынского президента Симион набрал 41% голосов, обогнав идущего на втором месте Никушора Дана. Второй тур состоится 18 мая.