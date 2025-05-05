Победивший кандидат не считает Россию угрозой и не может из-за официального запрета Киева и Кишинева посещать Украину и Молдову.

На фоне не совсем конституционного отстранения выигравшего первый тур кандидата Кэлина Джорджеску, в рамках повторного волеизъявления румынского народа, выбирающего себе нового президента страны, в первом туре победил с результатом 40,96% голосов кандидат Джордже Симион. Такие сведения были получены после подсчета всех бюллетеней служащими национальной избирательной комиссии.

Как акцентируется в сообщении на сайте государственной организации, президентские выборы скоро перейдут в стадию 2-го тура, так как никто из участвующих кандидатов не смог набрать для победы в один тур более половины голосов проголосовавших румынских граждан. Кандидат-националист во втором туре будет бороться с провластным кандидатом и действующим мэром румынской столицы Никушором Даном. Последний набрал в 1-м туре 20,99% голосов и занял второе место.

Джордже Симеону запрещен въезд на Украину и в Молдову из-за его политических взглядов

И, как подчеркнули журналисты Ура.ру, Симеон вышел победителем и среди голосовавших и за рубежом румын. Здесь политик победил вообще с разгромным счетом, заполучив 69,99% голосов.

Второй тур президентских выборов в республике состоится 18 мая.