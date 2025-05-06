Доходность Berkshire Hathaway с 1964 года, когда Уоррен Баффет стал собственником фирмы, составила удивительные 5,5 миллиона процентов.

Уоррен Баффет не покинет должность председателя совета директоров собственной компании Berkshire Hathaway, после того как уйдет с поста руководителя фирмы в конце 2025 года. Преемник 94-летнего инвестора Грег Абель получит повышение лишь до ранга исполнительного директора Berkshire Hathaway.

Напомним, что после 60-летнего управления в своей компании Баффет в минувшую субботу публично заявил о своем скором желании уйти на добровольную пенсию, одновременно потеряв пост руководителя инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, позволившего финансовому деятелю ранее заработать миллиарды, пишут журналисты Associated Press.

Как пояснил сам известный финансовый управленец, теперь настала эпоха Грега Абеля, который получит должность исполнительного управляющего организацией к концу 2025 года.

Подчеркнем, что статус преемника Абель получил в 2021 году. И уже в минувшее воскресенье совет директоров BH абсолютным большинством голосов утвердил его в должности исполнительного директора.

Уоррен Баффет известен как американский инвестор, бизнесмен и филантроп. Родившийся в 1930 году уже в возрасте 11 лет купил свои первые акции. Основал и возглавил Berkshire Hathaway, ставшую мощным инвестиционным холдингом.